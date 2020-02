Rejuvenece tus manos con estos esmaltes de uñas que además te harán lucir chic

View this post on Instagram

🌺 El esmalte “red hibiscus” de Manucurist se podría decir que es el tono perfecto para estas fechas festivas🎄🎁🥂 Un rojo, sí, pero diferente a otros, intenso, dramático y casi metálico. ⠀ ⠀ ⠀ ✨Si es que lo tiene todo: color, brillo y muy buena duración. Tan esencial estas Navidades como bonito. ⠀ ⠀ ⠀ Be Manucurist! Be Clementine! 💗 ⠀ ⠀ ⠀ 📸 @manucurist ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #maquillajeorganico #organicmakeup #maquillajenatural #naturalmakeup #maquillajeecologico #ecologicmakeup #esmaltesdeuñas #esmaltesdeuñasnaturales #esmaltes9free #9free #manicura #navidad #navidad2019 #navidades2019 #elrojoperfecto #esmaltesdeuñasveganos #vegan #sincrueldad #crueltyfree #bilbaomola #beclementine