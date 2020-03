Estos son los poderosos y sanadores beneficios de la avena

View this post on Instagram

Se dovessimo descrivere queste barrette in una parola sola diremmo sicuramente: "CRUNCH!". Alzate il volume se volete capire il perché! – Ingredienti per 2 persone Tempo di preparazione: 20 minuti Difficoltà: Facile • Fiocchi d'avena, 50g; • Nocciole, 100g; • Gocce di cioccolato fondente, 40g; • Uvetta, 40g; • Miele, 200g; • Semi di lino, 1 cucchiaio; • Cannella, 1 cucchiaino.