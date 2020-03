Tarot del amor: Las relaciones se verán fortalecidas y prósperas

El Tarot Gitano del Amor una vez más da señales claras de lo que las parejas deben fortalecer durante el mes de marzo. El mensaje es claro: hay que reinventarse y seguir en pro de tener relaciones fortalecidas y prósperas y están se logran o mantienen haciendo un trabajo personal en tu área sexual que las ayudará a mantenerse a tu lado.

Lectura del Tarot del amor para cada signo

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: El encuentro, La buena mujer, La carta agradable, El océano

Es probable que hayas pasado por un momento que te quitó las ganas de seguir adelante. No temas, tienes todo el potencial para resurgir ante cada situación que se te presente.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: El viaje, La prisión, El largo camino, Dinero, La muerte

Hay que redefinir la manera en cómo proyectas ese interés hacía la persona que te atrae. Debes ser más sútil y persuasiva.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: El juicio, Un regalo, Buen final en el amor, La gran fortuna

La persona que te atrae está tomando cada vez más interés en ti. Por eso, no dudes en mostrarte feliz y abierta a recibirlo con todo el amor que tienes para darle.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: La noticia triste, El juez, La joven rica, El Océano

Al contrario del resto de los signos, tú te estás sintiendo asfixiada con la relación que tienes actualmente. Toma espacios para reflexionar y darte cuenta sí es la pareja que anhelabas. Si no la tienes, solo espera. No te afanes.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: El trabajo, Sala de estar, Los honores, El largo camino

Quienes tienen una relación estable gozarán de la mejor vibra para seguir demostrando su amor incondicional. Mientras que las solteras deben enfocarse en la relación que desean, pero con mucha concentración.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: Los pensamientos, Dinero inesperado, La persona, El buen hombre

No sigas permitiendo que tu pareja te manipule. Suéltala, porque realmente no te conviene. Debes ser más consciente de qué pareja es la que quieres a tu lado.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: El océano, La carta agradable, El encuentro, La buena mujer

Las cartas están muy bien aspectadas en este término de las relaciones. Pronto tu pareja te llegará con buenas noticias. Atentas. Las solteras están encaminadas en el encuentro del amor deseado.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: El niño pequeño, El cambio, La esperanza, Dinero

Hay cierta inestabilidad por relaciones del pasado que regresan, observa bien si son las que añoras con todo tu corazón.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: El Trabajo, El militar, La casa, Los tristes pensamientos

Deja todo en el pasado, lo que no ha sido, no será. No te aferres a alguien que no da el todo por ti. Reflexiona sobre lo que deseas.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: El hombre rico, La persona falsa, Penas y disgustos, El largo camino

Las palabras claves para ti serán: Reflexión y prudencia. Analiza y mira en tu interior qué es lo que te hace feliz y ve en búsqueda de ello.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: El encuentro, El océano, La carta agradable, La buena mujer

La paciencia será fundamental para que consigas el amor de tu vida. Pero en ese proceso no dejes que nadie te haga sentir mal ni mucho menos te maltrate con su desprecio.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: El Dinero, Los tristes pensamientos, El robo, El militar

Puedes ir más allá de tus deseos si así te lo permites en la relación. Eso sí, no dejes que tu pareja actúe sin tu consentimiento.

