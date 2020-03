Crisis de ansiedad: Cómo superarlas y tratar de entenderlas

La ansiedad es una emoción negativa que muchas veces paraliza al ser humano. Atacarla de forma efectiva dependerá en gran medida de la voluntad y fortaleza que el individuo posea. Según lo explica el portal Mayo Clinic muchas veces es superada a través de medicamentos, terapias o hábitos que disminuyen e forma considerable el efecto de los síntomas. Solo hay que atenderla a tiempo y no angustiarse demás.

Estos son los poderosos y sanadores beneficios de la avena Te presentamos de forma detallada los increíbles aportes que este alimento ofrece a la salud.

Cómo superar y tratar de entender las crisis de ansiedad

Aunque hoy más que nunca existen miles de fórmulas o investigaciones sobre el tratamiento y disminución de ciertas enfermedades, con la ansiedad no resulta tan fácil, pues gran parte de su superación se basa en dedicar tiempo a la persona que las padece. "La mejor forma de lograrlo es buscando terapias de relajación con las que se puedan drenar los miedos y demás sintomatología que cada persona suele manifestar y que no lograr controlar, pues no encuentra métodos , al instante, para frenarlos", señaló la terapeuta María Carreño.

Pixabay

Otras maneras de entender a quién padece, en ocasiones, ataques de pánico, sudoración excesiva, insomnio, nerviosismo o fatiga, es demostrando amor, cariño y demás manifestaciones de paz que pueda ser transmitida al afectado que solo busca ser comprendido dentro de su alteración emocional que suele ser producida por depresiones o fuertes cargas emocionales que le suelen ser negativas: un duelo, una ruptura inesperada con la pareja, problemas sociales, estrés en sus más altos niveles, entre otros.

Aspectos a tomar en cuenta cuando se padece de crisis de ansiedad

La especialista también hace énfasis en buscar ayuda médica de inmediato, al ver manifestadas las primeras irregularidades en la personalidad de quien comienza a padecer estas crisis. "Lo primero es observar el comportamiento del paciente para luego asistir al médico tratante especializado en el área y tomar en cuenta cada una de las recomendaciones que incluyen medicación y atención", añadió Carreño.

También hay que tomar en cuenta qué tipo de alimentación se tiene, pues el consumo de cafeína, nicotina o el abuso en la ingesta de alcohol pueden generar aún más ansiedad y empeorar la salud del afectado.

El dormir sin perturbaciones ni interrupciones, mantener un horario fijo para ciertas actividades, así como hacer ejercicios o simplemente hablar con los familiares o amigos cuando se sienta miedo o temor, son algunas de las recomendaciones que disminuyen los síntomas de esta enfermedad que cada vez más es vista en personas jóvenes.

Estos 3 signos del zodiaco cumplirán sus metas en marzo Estos tres signos contarán con toda la suerte y aspectos positivos para concretar lo que tanto deseaban.

También puedes ver: