Horóscopo: Estos son los signos más tóxicos del zodiaco

Cuando se dice que una persona es tóxica es porque reúne ciertas características que lo hacen astrológicamente incompatible con el resto de sus semejantes por el nivel de espiritualidad y carga energética que manejan. Ésta suele estar determinada por su evolución o involución, que está marcada en cada signo y los hacen ser los más negativos del zodiaco para evitar tener complicaciones con este tipo de personas te ofrecemos una guía para que sepas cómo relacionarte con cada uno de ellos.

Estos son los signos más tóxicos del zodiaco

Escorpio

Su egoísmo y negatividad es tal que suelen ser muy hirientes al momento de expresarse durante cualquier conversación, por muy sencilla que sea. No son fáciles de tratar, pues su carácter es muy cambiante. Nunca se sabe qué pasará con ellos. Sin embargo, suelen ser muy fieles. Si eres amigo (a) de un Escorpio debes manejar con calma sus emociones y evitar cualquier enfrentamiento ante sus opiniones.

Cáncer

Es el signo más vengativo del zodiaco. Trata de no crear ningún tipo de contradicción con una persona de cáncer pues llevarás todas las de perder. Es además muy rencoroso y no dará su brazo a torcer. Con un canceriano es mejor rendirse ante su batalla o alejarse por completo, pues su carga energética está programada para desechar lo que no es igual a él.

Piscis

Su bipolaridad los hace muy impredecibles. Con un pisciano (a) pocas veces se saber cómo serán sus reacciones ante determinadas circunstancias. Suelen ser muy extremistas ante los conflictos y no les gusta dar la cara, sino evadir las situaciones en las que saben que fallaron. Además suelen usar su inteligencia para herir sentimientos. Aléjate de ellos.

