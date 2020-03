Esta es la receta para que prepares tu propio gel antibacterial y prevengas el coronavirus

View this post on Instagram

El #coronavirus está afectando a nuestro país y hay escasez de #gelantibacterial en algunos lugares. Te damos una receta fácil de hacer #flordeagua ¿Qué necesitas? 70 ml de alcohol etílico 20 ml de agua destilada o gel de aloe vera 1 cucharada pequeña de glicerina *20 gotas de aceite esencial de lavanda (opcional) Recipiente de vidrio o plástico Sólo mezcla los ingredientes y listo. #cosmeticanatural #zerowaste