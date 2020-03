Infusión de romero: 5 beneficios para la salud que no conocías

View this post on Instagram

#infusionderomero para el #cabello Del romero se usan las hojas, frescas. Ingredientes 4 ramitas de romero frescas 2 vasos de agua (400 ml) pondremos el agua a hervir en una cazuela. Cuando dé el primer hervor, apagaremos el fuego y añadiremos el romero. La planta no debe hervir. A continuación, cubriremos la cazuela y dejaremos reposar 10 minutos. Por último, colaremos la infusión y dejaremos que se enfríe. Lo aplicamos después del baño y no se enjuaga. Es un remedio anti caída Estimulante capilar Regulador del sebo Previene las canas Tonico contra flacidez Entre muchos beneficios más.