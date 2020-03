Aquí te presentamos la receta para preparar galletas de avena

View this post on Instagram

🔸𝐺𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑛𝑎 🔸 El otro día nos pidieron alguna receta dulce, así que pusimos manos a la obra y les trajimos algo dulce y facilisimo! 🍪Ingredientes: 2 Bananas 1 Taza de avena 1 Cucharada de azúcar mascabo Chips de chocolate Cualquier otro igrediente para complementar: semillas, nueces, pasas, etc . 🍴Cocinar: Mezclás todo, armás las bolitas y las colocás en una bandeja directo al horno durante 8 o 10 minutos. Súper fácil, o no? Si te animás a cocinarlas, contanos como salieron y mostranos el resultado final! . #vegana #comidavegana #recetasveganas #galletasdeavena #veggiedelicias #viandascaseras #vegetariana #comidacasera #instavegan #veganfood