Estos son los increíbles beneficios de la avena para la piel

✨ACLARA LAS MANCHAS DE TU CARA✨ . . INGREDIENTES: – Una cuchara de azúcar. 🥄 – Una cucharada de avena en polvo. 🍶 – Zumo de limón. 🔸Si tú piel tiende a ser seca puedes aplicar un poco de aceite de oliva para potenciar sus efectos hidratantes. . . Mezcla muy bien los ingredientes, aplícalo en tu rostro, déjala actuar por 20 minutos, retírala con agua fría y LISTO!! 💁🏻‍♀️ . . Puedes hacerla cada 8 días en las noches si es posible. 🌙 . . ✅La avena es uno de los ingredientes naturales que más beneficios aporta a tu piel, tiene un alto contenido de compuestos activos que mejora la actividad celular del rostro y la nutre a profundidad. Desde la antigüedad ha sido básica en la preparación de mascarillas faciales.Esto es porque sus compuestos ayudan a blanquear, exfoliar y rejuvenecer. 🤩 . . ✅El limón contiene vitamina C que favorecen la cicatrización de los tejidos lesionados y, ayuda a equilibrar la producción de melanina para reducir el riesgo de manchas. Tiene propiedades astringentes y antiinflamatorias que mejoran el aspecto de la piel con acné. Limpia en profundidad los poros y regula la actividad de las glándulas sebáceas. 🥰 . . ✅El azúcar es ideal porque ayuda a eliminar las células muertas y me gusta incluirla es esta mascarilla porque siento que ayuda a exfoliar por su concentrado granulado. . . Espero les sirva muchísimo, a mi me gusta un montón porque me deja la piel muy linda y suavecita!!! BESITOS 💋💋