En este 2020 vuelve el Socio Fest en el que Sam's Club premia la lealtad de sus Socios con increíbles promociones, echando el Club por la ventana del 12 al 16 de marzo. Aquí te contamos los detalles.

Para Sam's Club sus Socios son lo más importante, por ello, en el Socio Fest tendrá más beneficios en productos únicos para que aproveches al máximo tu Membresía, además de tener precios increíbles en compras en línea o Club.

Dentro de las ventajas adicionales que tienes por ser Socio Sam's Club se encuentran: si realizas tu compra en Club podrás aprovechar beneficios de hasta 18 Meses Sin Intereses más 3 meses en tarjeta de bonificación o ahorro directo del 16% comprando en línea.

Uno de los beneficios más importantes que tiene el Socio Fest y que puedes aprovechar al máximo es el envío gratis en tus compras realizadas en Sams.com.mx ¡así como lo leíste! Es momento de disfrutar, ya que sólo aplica durante el Socio Fest. Además, en su sitio web podrás encontrar muchas promociones y precios especiales por tiempo limitado con las Horas Extraordinarias, ¡no pierdas ni un minuto!

Cientos de productos con precios increíbles

Ya sea que visites el Sam's Club mas cercano o Sams.com.mx, podrás encontrar muchísimos productos para tu hogar, oficina o negocio, ¿te lo quieres perder?

Socio Fest de Sam's Club inicia mañana, para aprovecharlo sólo necesitas tu Membresía. Si aún no la tienes, solicítala. No importa si es de Negocio, Individual, Benefits o PLUS, disfrutarás más beneficios durante este Socio Fest del 12 al 16 de marzo del 2020. Y no te pierdas toda la información en la Revista Socio Sam’s donde también podrás revisar la Cuponera con los productos más buscados.