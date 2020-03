De esta forma puedes curar la gastritis naturalmente

View this post on Instagram

ACLARACIÓN!! Todo es a tolerancia he conocido personas que no todos los mencionados les cae mal, etc. . . ¿Sufres de gastritis? Es bastante común. A continuación te coloco los alimentos que debes evitar en una crisis de gastritis para que no se te empeore. . . Café ☕️: Puede empeorar tus síntomas de gastritis. . Trans fat🥨🍔🍟🍩🍫🍰🥧: Estos alimentos son inflamatorios, y pueden detonar alergias alimentarias. . . Leche y queso:🥛🧀 contrario a lo que se creía. Los lácteos empeoran la gastritis los aminoácidos y proteínas presentes en los lácteos son acidificantes, y empeoran la gastritis. Un dato curioso ESTO NO APLICA PARA el yogurt, ya que el yogurt contiene probióticos que van a ayudar a mejorar tus síntomas. . . Cítricos 🍊🍋: a algunas personas les empeora la gastritis. . Tomates: para algunas personas cantidad moderada está Ok, pero para otras lo empeora. . . Alcohol: ES MATADOR cuando se consume en exceso ya que es inflamatorio (en exceso). . Picantes: irritante, puede empeorar los síntomas y debemos incluir a la pimienta negra, chilli, curry, etc. . . Bebidas azucaradas: jugos, sodas, te frío, gatorade, bebidas energéticas. Estas bebidas contienen mucha azúcar refinada. Lo cual irrita el estómago e inflama. . . Harina blanca: pan blanco, pasta, empanadas, pastelitos. Todo lo que contenga harina blanca va a contener harina refinada y en algunos casos azúcar. Un exceso causa inflamación y acidifica!! . . Cómentame sufres de gastritis ?⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ ¿qué te lo empeora? ¿Qué te lo mejora? ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ . . #thenutritionalbible #niunalibramas #gastritis #gastritisdiet #vidasana #comesano #dietasana #food #health #salud #saludable #nutritionist #nutricionista #nutriologa #dietista