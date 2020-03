El mes de marzo ha estado colmado de muchos mensajes positivos para cada signo, por ello no es de extrañar que durante lo que queda de este mes en la lectura del tarot gitano del amor esté colmado de mensajes en los que la fortuna y buena vibra estén presentes en cada uno de ellos.

Tarot gitano del amor: La fortuna y buena vibra estará presente en cada signo

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Carta de la semana: La gran fortuna

Los proyectos que aún no se han consolidado en pareja durante este mes podrán ya tomar un curso más real y positivo. Sin embargo, debes estar consciente de que debes enfocarte aún más en consolidarlos y no desgastarte más en situaciones que podrían estar obstaculizando tus logros y los de tu pareja.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Carta de la semana: La esperanza

Mantener el entusiasmo en todos los aspectos de tu vida será clave para seguir avanzado como hasta ahora lo has hecho. Tú y tú pareja deberían realizar más actividades al aire libre para unir aún más sus lazos de amor con los que además lograrán atraer todo lo positivo a sus vidas.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Carta de la semana: El encuentro

La prosperidad estará de tu lado. Es el momento adecuado para consolidar documentos, firmas o crear sociedades incluso con tu pareja. Ambos estarán muy activos y lograrán cumplir sus metas juntos y siempre con optimismo.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Carta de la semana: Buen final en el amor

Debes tomar todo con más calma, ya que lo que por ley divina te pertenece llegará a ti sin mayores esfuerzos y sacrificios, aplica para todos los aspectos de tu vida. No le huyas a los compromisos, ya que te traerán muchas sorpresas y alegrías.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Carta de la semana: La carta agradable

Este es y seguirá siendo tu año. No debes bajar la guardia en ningún aspecto. Se te abrirán muchas puertas y una de ellas es la consolidación del amor, ese que tanto esperabas. No subestimes nada ni a nadie, ya que obtendrás apoyo de quién menos lo imaginas.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Carta de la semana: Un regalo

Deja todos los miedos a un lado. Todo se te otorgará con bendiciones y con la certeza de que es lo que te corresponde recibir debido a tu disciplina y esfuerzos. No te desanimes en el intento de siempre saber manejar cada situación y que ellas te muestren el aprendizaje que necesitabas para seguir creciendo.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Carta de la semana: El hombre bueno y rico

Ante las preocupaciones económicas que estas atravesando, lo mejor es seguir adelante y no dudar en pedir ayuda, pues los caminos están abiertos para ti. Cuida tu salud y busca alternativas que te ayuden a mejorar incluso tu físico.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Carta de la semana: La carta agradable

Mantener la fe en lo que te propones ha sido la clave de crecimiento, no desmayes en ese ideal por seguir conquistando tus metas. Cuentas con el afecto de tus cercanos y esto te ayudará a seguir evolucionando y te ayudará a materializar el amor que deseas.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Carta de la semana: La gran fortuna

No hay nada qué temer para este mes de marzo se te presentarán diferentes retos que debes afrontar con claridad, seguridad y la certeza de que será lo mejor para ti. Tu salud, debes cuidarla, trata de establecer una rutina de ejercicios y activar un plan de dieta saludable.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Carta de la semana: La persona principal masculina

Durante este mes has pasado por diferentes cambios en tu vida que te han enseñado a mantenerte estable y mejorar la calidad de tus pensamientos y toma de decisiones. Sigue firme en tus ideales y no olvides nunca el pasado en el que no te atrevías a nada. Todo lo que hoy tienes es gracias a tu ímpetu.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Carta de la semana: La persona femenina

No hay nada negativo en tu andar, sin embargo, no debes confiarte y seguir la disciplina en todo lo que realizas. Busca personas positivas que sumen aún más a tu entrega. La fortuna está de tu lado y no debes desanimarte si lo que tanto deseas no llega a ti tan rápido. Todo es aprendizaje.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Carta de la semana:El buen hombre

La vida da muchas vueltas así que nunca subestimes a quien te tiende la mano. Es el momento de ahorrar y no hacer gastos de más. También es el momento para que tomes descansos y te alejes de quien te roba las energías.

