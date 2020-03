Te explicamos cómo preparar avena en casa (Video)

View this post on Instagram

La avena es uno de los cereales más completos y a diferencia de la avena instantánea, esta posee toda su fibra y menos procesos que alteren sus propiedades, además de ser muy rica en antioxidantes propios como las avenantramidas (avns). Es abundante en magnesio, cobre, hierro, zinc, fibra soluble, proteínas, ácidos grasos insaturados, y vitaminas del conjunto B; en menor cantidad aporta calcio y ácido fólico. Siendo un excelente antiinflamante natural. Aparte de las propiedades antes mencionadas también contiene aminoácidos los cuales ayudan al hígado en el trabajo de digestión. Además de ayudar a controlar el apetito, combatir el estreñimiento aparte que este cereal también sirve como remedio para la comezón de piel. Para comprar o más información ingresa a https://www.nutrafeliz.cl/producto/avena-integral/ O visita nuestra tienda física en Bilbao 7327, La Reina. . . . . . #Nutrafeliz #Frutosecos #integral #avena #Comida #Sano #Fit #Saludable #rosada