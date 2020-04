Descubre cómo elegir la música para la sesión de yoga en casa

View this post on Instagram

🎶 Let’s talk about music, yoga lectures music 🎼 On my yoga classes I used to use this tunes: ☯️ Tibet music 🙏🏾 Deep sleep 🎏 Indian mantra of joy – very intense one 🎭 Gayatri Mantra 📿 Bamboo fleute 🧿 Om Mani Padme Hum – using this tunes for more then 15 years of practicing and every time it’s sounds like absolutely new mantra 🙏🏾 🔮 Namaste music 🧬 Reyki music 🗝 All 7 Chakras Healing Meditation – one of my favorite one 🗝 You are very welcome 🙏🏾 let’s practice together online: 10:00 Czech time each Monday/Wednesday/Friday 🙏🏾 #jogapraha #jógapraha #jogapraha3 #jogavpraze #jógavpraze #yogapraha #yogavpraze #йогавпраге #йогапрага #йогапраганарусском #ardhapadmasana #ardhapadmasanavariation #jogamusic #yogamusic #yogagirl #yogapractice