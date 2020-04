Café Dalgona: Te mostramos cómo hacer esta bebida que se ha hecho viral en TikTok

View this post on Instagram

[Góc bếp mùa Corona] ☕✨🥤🌼 Ở nhà tránh dịch sao không thử đu trend pha cafe Dalgona của Hàn Quốc đang phủ sóng khắp các mặt trận coi sao nè!!! 😍😍 Loại cafe này được gọi là cafe Dalgona vì nó có hương vị khá giống với vị kẹo đường xốp dalgona của Hàn Quốc (thành phần chính là đường và bột baking soda). Công thức cực kỳ dễ làm, không cần nhiều nguyên liệu nên ngại gì hông thử!!! ❤🍵🍵Nguyên liệu: ✨ 2gói cafe hòa tan của Việt Nam ✨ 1-3 muỗng đường (tùy ý) ✨ Sữa tươi không đường ✨ Nước sôi ✨ Đá viên sạch ❤🍵🍵 Thực hiện: ✨ Bước 1: Pha cafe, đường và nước sôi theo tỉ lệ 1:1:1, sau đó đánh đều tay cho đến khi hỗn hợp bông lên như lớp kem xốp, có màu nâu nhạt là được. ✨ Bước 2: Cho đá vào cốc và rót sữa tươi vào. Sau đó thì cho hỗn hợp cafe đánh bông lên là xong. 💋💋 P/S: Các bạn có thể gia giảm lượng đường cũng như cho thêm cafe vào nếu muốn vị đậm đặc nhé. Cre: Insta Moet.too, Thursdaybk, one.sweet.bite, Homecafewithlove #cafeDalgona #Dalgonacoffee #TheBoxMarket #PhienChocuoituan #Saigon #Ontrend #Tipshay #Tips #Cookingtips #corona