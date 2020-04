Ejercicios para evitar dolor de espalda durante home office

El trabajo en casa en México, se ha posicionado como una alternativa para asegurar la continuidad laboral ante la pandemia actual, pues si bien antes de la contingencia sólo 4 de cada 10 empleados tenían la opción de trabajar desde casa, durante las últimas semanas este modelo ha sido implementado con mayor fuerza, lo cual representa algunos desafíos no sólo para la productividad de los trabajadores, sino para el cuidado de su salud física y mental ante períodos de distanciamiento social como el que actualmente se vive.

Mantener el cuerpo sano impulsa el rendimiento laboral remoto, pues recordemos que muchas veces la ansiedad provoca más hambre, a la vez que estamos gastando menos calorías por estar en casa, lo cual no resulta en la mejor combinación. No obstante, para estar en forma desde el encierro, existen aplicaciones como Seven, alternativa accesible para realizar rutinas de 7 minutos al día a través de planes personalizados y una diversidad de ejercicios para hacer en casa.

Ejercicios

Ponente en posición de cuadrúpeda y arquear la columna hacia arriba bajando el cuello, aguantar cinco segundos, y arquearla luego hacia arriba, estirando el cuello y aguantar otros cinco segundos. Descansar un par de segundos y repetir entre tres y cinco veces.

Aquí algunos ejemplos

Acuéstate boca abajo y levanta a la vez piernas y brazos, alzando el cuello hacia arriba e intentar aguantar 10 segundos. Relajar y repetir entre tres y cinco veces.

Ponte en posición cuadrúpeda, levantar el brazo derecho de manera que quede paralelo al suelo y hacer lo mismo con la pierna izquierda. Aguantar cinco o 10 segundos y repetir con el brazo izquierdo y la pierna derecha. Diez repeticiones deberían ser suficientes.

Distraerse es bueno

Tomarse un respiro, dar una vuelta, regar las plantas o hacer unos estiramientos es bueno para la productividad en entornos cerrados. También podemos utilizar algunas “distracciones” a nuestro favor, tomando breaks, para luego regresar a los pendientes con la mente fresca. De hecho, es recomendable mantener conversaciones informales con tus amigos o coworkers, algo que puedes hacer a través de Google Duo, aplicación simple de llamadas de video y audio que te permite dejar mensajes para que el destinatario los vea después.

Sin duda, se trata del primer momento en la historia con tantas personas trabajando remotamente, algo que seguramente cambiará el futuro de los espacios laborales y las expectativas de los empleados en los siguientes años. Por lo pronto, estos sencillos tips ayudarán a mantener cuerpo y mente sanos, impulsando la productividad a distancia.

