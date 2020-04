Te explicamos cómo hacer galletas de avena sin harina

View this post on Instagram

Hoy quiero enseñarles cómo hacer 🍪 GALLETAS DE AVENA FIT 🍪, sin azúcar y sin harina. Una merienda ideal para llevar cuando tenemos días muy largos y no queremos caer en la tentación de comprar cualquier cosa en el kiosco ¡Pueden hacerse de una vez y aprovecharlas toda la semana! Además, son muy fáciles, ricas y se necesitan pocos ingredientes. ✨Para aproximadamente 8 galletas grandes necesitamos: 💖 2 bananas 💖 2 huevos 💖 1 Cdita de esencia de vainilla 💖 1 Cdita de Stevia o edulcorante apto para cocción 💖 2 Cdas de leche en polvo 💖 1 taza (o un poquito más) de avena instantánea 💖 1/4 taza de chips de chocolate 👉Pelar y pisar las bananas y mezclarlas con los huevos 👉Agregar la stevia y la esencia de vainilla y batir bien 👉Incorporar la avena y la leche en polvo. Debe formarse una pasta. De ser necesario, agregar más avena 👉Por último, incorporar los chips de chocolate 👉Colocar en una placa con spray vegeta y hornear a 180º durante 10 minutos aproximadamente . #FrutiTip 👩‍🍳: Estas galletas no quedan crocantes debido a que no tienen azúcar. Si deseamos que tengan un poco más de crocantez, se les puede agregar 1 cda de harina de almendras o algunos frutos secos picados . #galletasdeavena #galletasdeavenasinharina #sinharina #sinazucar #fit #galletasdeavenafit