Así se prepara la gelatina de yogurt natural en casa

Gelatina de yogurt natural 😍 Ingredientes 🍽 1 litro de yogurt natural 1 lata de leche condensada 1 lata de media crema 2 oz aprox. de grenetina 1 taza de agua fría 1 taza de agua caliente Modo de preparación En un recipiente mezclar muy bien el litro de yogurt, junto con la leche condensada y la media crema 2. En otro recipiente poner la taza de agua fría y agregar la gelatina. Disolver y agregar la taza de agua hirviendo (se recomienda proceder de esta manera para evitar que queden algunos grumos en la preparación de la mezcla). 3. Agregar la gelatina disuelta a la mezcla del yogurt, la leche condensada y la media crema, vaciar en un molde y meter al refrigerador por 2 horas aproximadamente.