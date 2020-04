¡Comprobado! Estas son las propiedades curativas del ajo

View this post on Instagram

Hola Tastys!! Sabías qué…en el antiguo Egipto el ajo era considerado una planta sagrada? Y que a los esclavos que construían las pirámides se les daba un diente de ajo al día para aumentar su rendimiento y resistencia? El ajo es de origen asiático (antiguo Turkestan, límite con China, Afganistán e Irán) desde donde se extendió a China e India hacia el este y el norte de Europa y el Mediterráneo hacia el oeste. El principal productor mundial de ajo, es China. Cada 100 gr de ajo aportan 120 kcal, 4'3 gr de proteínas, 0'2 gr de grasas y 24'4 gr de hidratos. El ajo contiene cantidades significativas de algunos micronutrientes como el manganeso, la vitamina B6, la vitamina C y el selenio. Es rico en polifenoles y otras sustancias antioxidantes que aumentan más en el ajo negro ( obtenido a través de una transformación del ajo blanco a temperatura y humedad constantes). El ajo contiene aliina, que se convierte en alicina cuando se machaca este alimento. La alicina es la responsable del olor característico del ajo. Se han demostrado ciertos beneficios para el control de la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la diabetes mellitus tipo 2. También es un antiagregante plaquetario, por lo que su consumo excesivo puede interferir en los medicamentos anticoagulantes. Es un buen antiséptico, antibiótico y antimicótico natural que existe. Por lo que es un excelente aliado contra las infecciones. Es un excelente depurativo, ayuda a eliminar toxinas del organismo y contribuye a la regeneración de la flora intestinal. Mejora la circulación de la sangre. Baja la fiebre. Refuerza las defensas del organismo. Útil en el tratamiento de infecciones estomacales. Es expectorante, por lo que resulta muy útil en afecciones respiratorias como asma o bronquitis. Ayuda a regular la función tiroidea al ser rico en yodo. Por su poder virucida, es un eficaz antiverrugas. Sin hablar de mitos y leyendas que serían tan antiguas como su uso y propiedades…pero nos ocuparía otro post entero. Si habéis aprendido hoy tanto como nosotros, esperamos vuestros ❤️❤️❤️ y nos vemos en el post de mañana… adivinas cuál será su ingrediente?