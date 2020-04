Galletas de Jengibre: Cómo prepararlas en casa y deleitar a tus invitados

View this post on Instagram

Galletas de jengibre y miel de Palma En mi casa regalamos muchas galletas y tenía ganas de inventar una nueva para este año y sumarla al surtido que siempre hacemos. Estas galletitas las he estado probando el último tiempo y al fin salió una versión que me dejó contento! Les dejo la receta aquí: * 2 1/4 tazas de harina sin polvo * 1 cucharadita de polvos de hornear * 1 cdta de canela * 1 1/2 cdta de jengibre en polvo * 1 cucharadita de café en polvo * 180 g de mantequilla blanda * 3/4 de taza de azúcar rubia * 1/3 de taza de miel de Palma * 1 huevo xl * 1 cucharadita de extracto de vainilla * 1 taza de azúcar de caña o rubia para rodar las galletas Paso a paso: * En el bol de una batidora de pie equipada con el batidor de paleta batir la mantequilla con el azúcar rubia por 5 a 7 minutos hasta que esté muy pálida y liviana. * Agregar el huevo y la miel de Palma y Batir hasta incorporar bien. * En un bol mezclar la harina con las especias, café y el polvo de hornear hasta dispersar todo homogéneamente y luego agregar a la batidora, batiendo sólo hasta incorporar. * Formar pelotas del tamaño de una pelota de Ping pong y rodar en azúcar rubia * Disponer sobre una lata forrada con papel mantequilla con unos 5 cm de separación entre cada galleta y hornear por 12 minutos en un horno precalentado a 180°C * Al salir del horno aplastar levemente las galletas para crackerarlas * Dejar enfriar sobre una rejilla y almacenar bien cubiertas hasta por 5 a 7 días