Si posees estos síntomas entonces sufres de migraña

View this post on Instagram

MIGRAÑAS – 🔴Las migrañas son cefaleas primarias, donde el dolor de cabeza es su síntoma principal. Lo pueden acompañar otros síntomas, tales como hipersensibilidad a la luz, los ruidos, los olores, vómitos, mareos, etc. 🔴El dolor de cabeza puede ser moderado dificultando realizar las tareas cotidianas, o intensas impidiendo el cumplimiento de las mismas. 🔴La Organización Mundial de la Salud la considera una enfermedad incapacitante. El ataque o crisis de migraña puede durar algunas horas o días. 🔴Entre el 10% y el 15% de la población padece de migrañas, afectando 3 veces más a las mujeres que a los hombres. Las migrañas son más prevalentes entre los 25 y 55 años de edad, coincidiendo con el período más productivo y demandante a nivel familiar y laboral. ⭕️Si te sentís identificado con esta información no dudes en consultar a un profesional de la Salud. Para turnos y consultas por favor escribir a 📩[email protected] 🔺Para ver el video completo: YouTube: Luciana Boccazzi Fbook: @lic.lucianaboccazzi #migrañas #cefaleas #cefaleasprimarias #neurología #psiquiatría #psicologia #psicoeducacion #discapacidad #nerviotrigémino #seratonina #migraña #sintomasmigraña #desencadenantesmigraña #estrés #tension #liclucianaboccazzi #neurologo #migraña #migrañascronicas #migrañasargntina #cefaleascronicas