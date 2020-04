¡Toma nota! Así se preparan los hotcakes de avena y plátano fitness

View this post on Instagram

•Hot cakes de avena• Los hot cakes de avena son buena opción para un desayuno post-workout. 💪🏽 Ingredientes: -3 claras de huevo -1/3 de avena -miel de agave -1/4 de plátano -1 cda de nueces -1 cda de vainilla -1 cdita de canela -1 stevia 👇🏼 Preparación: 1.-Licuar la avena. 2.-Ya que esté pulverizada la avena vertirla en un bowl para mezclar con las claras de huevo, vainilla, canela y stevia. 3.-Ya teniéndola agregar un poco de ella con la ayuda de un cucharón a un sartén caliente con Pam, y cocina por ambos lados hasta que esté dorado. Repite el procedimiento hasta terminar con la mezcla. 4.- Decóralos con plátano encima y nueces. OPCIONAL: Agregar miel de agave para endulzar tus hot cakes. 😊