Paso a paso prepara este puré de tomate y obtén beneficios para tu salud

🍅🍅🍅🍅El día de hoy te quiero enseñar a hacer un puré de tomate casero, puedes usarlo para preparar una pasta o guisado. Además es libre de conservantes y bajo en sodio. Ingredientes: – Tomates – Agua. – Sal. Preparación: Lava perfectamente los tomates, Ponlos en una olla con agua hirviendo y sal hasta que se comience a desprender la cáscara. Una vez listos licúa con un poco de sal (sin agua o con muy poca cantidad para ayudarle a la licuadora). Ya que tengas una mezcla homogénea, cuela para retirar los restos de semillas y cáscara. Vuelve a hervir hasta obtener el espesor deseado (puede llevar de 5 a 20 minutos). Tip: sí deseas agregar más sabor puedes freír cebolla y ajo para agregarlo e incluso chile. Puedes congelarlo para que te dure mucho más o guardarlo en refrigeración máximo 10 días.🍅🍅🍅.