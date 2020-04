¡Deliciosa! Esta es la receta del panqué de plátano y avena

View this post on Instagram

PANQUÉ HÚMEDO DE PLÁTANO 💛🤤 Media semana y que mejor para tener un panecito ya sea para el cafecito o lo que gustes!!! : Lo mejor? 🔥SIN HORNO 🌱VEGANO 🍬BAJO EN AZÚCAR 🌾GLUTEN FREE 💚HEALTHY Que más se le puede pediiiirr!!😱 : Que me dices, te gustaría la receta???😍😍😍 Déjamelo saber acá abajito en los comentarios y con un bello 💗 : 📝INGREDIENTES; ✓3/4 taza de harina de avena sin gluten! ✓2 cdas. soperas de harina de avena ✓1/3 taza de leche de coco ✓1 cdta. de vainilla ✓1/2 cda. de polvo para hornear ✓1/2 plátano maduro ✓Stevia al gusto (no ocuparas tanta su tú plátano esta bien madurito, pero es al gusto) ✓1 cda. de aceite de coco : 👩🏻‍🍳PROCEDIMIENTO; En un bowl hacer puré el plátano con un tenedor. Agregar la leche, vainilla y azúcar. Integrar muy bien. Después agregar los ingredientes secos (harinas y polvo para hornear) tamizados. Mezclar e integrar el aceite. Dejar reposar 7 min la mezcla. Ahora ENGRASAR muuuuy bien un sartén o olla pequeño!!! Que NO esté RALLADO para que no se te vaya a pegar Prender la llama de la estufa muuuuy pero muuuuy bajita (plis muy bajita jajaja) Agregar la mezcla y tapar con una tapadera. Dejar así por aprox. 10 min. (Estalo checando) una vez que se empiece a cocer por la parte de arriba (como las pancakes) apoyarte con un plato colocándoselo como si fuera tapadera el la olla y dándole vuelta. Vuelve a pasarlo a la olla o sartén y dejar cocinar por unos 3 min. más. Y listooo!! Todo está en ser muy cuidadosos con el sartén ó olla que elijas para hacer tu panquecito y engrasarlo muy bien🙌🏻 ✨TOPPING ESTRELLA✨ Jarabe de Dátil @silan.mx su único ingrediente es dátil! Lo cual es increíble, es puro delicioso y da un gran parecido al dulce de leche 😍 : La consistencia queda buenísima y ni parece que lo hicieras en sartén Le cuento que cuando les di a probar a mi familia no notaron la diferencia de que no había pasado por horno🙈 Tan y eso que se sorprendieron jajaja💘 : #panquéfit #vegancake #instafit #recetassanas #postresinculpa #bananabreadrecipe #singluten #panquéplátano #sugarfree #glutenfree #instafoodporn #panquequesaludable #healthyblogger #vidahealthymx #bajoenazucares #ricoysano #recetasinhorno #postresfitnnes