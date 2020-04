Osos malayos reciben huevos de avestruz como regalo de pascua

Los pequeños osos malayos del Burger’s Zoo, recibieron varios huevos de avestruz infértiles como regalo de pascua por parte de sus cuidadores; los tiernos mamíferos quedaron encantados con su regalo y recorrieron las instalaciones buscando el botín mientras se ejercitaban

Las imágenes compartidas por la administración del Royal, Burger’s Zoo, muestran como el trío de tiernos animales, se sorprendió al encontrar los manjares dentro de su hábitat; no pudieron resistirse y fueron por el jugoso platillo e intentaron no derramar ni una sola gota del contenido de los huevos, aunque uno de los osos quedó repleto de la clara de huevo, cosa que no fue problema porque uno de sus compañeros se dedicó a limpiarlo.

Los mamíferos tienen una buena capacidad para escalar / Cortesía: Royal Burgers" Zoo

Los cuidadores del zoológico, comentaron que la dinámica tuvo la finalidad de animar a los mamíferos y estimular sus habilidades de exploración, salto e instintos. Los tres cachorros de osos, nacieron en el pasado 2019 y son de los pocos especímenes de los también llamados osos del sol en los zoológicos europeos.

La administración del zoológico, busca constantemente estimular a los osos y que mejoren sus habilidades naturales, por lo que a menudo les ofrecen diversos alimentos desconocidos, para que los mamíferos se acerquen a ello y pulan sus sentidos aprovechando que los tres se encuentran en una etapa muy temprana de su vida.

Uno de los tres osos mostrando sus habilidades naturales mientras busca su botín / Cortesía: Royal Burgers" Zoo

¿Qué son los osos malayos?

Los osos malayos o también llamados osos del sol, son mamíferos omnívoros, su dieta consiste en frutas, verduras, miel, nueces huevos e insectos. Son unos excelentes escaladores y tienen una gran habilidad para cavar además de que son bastante rápidos y sorprendentemente ágiles.

Royal Burgers" Zoo

Los pequeños animales, suelen habitar en los bosques del sureste de Asia, los machos llegan a medir al menos 1.2 metros mientras que las hembras son un poco más pequeñas. Se distinguen de otros osos por su forma alargada, orejas demasiado pequeñas y porque su cola prácticamente no se puede ver a simple vista.

