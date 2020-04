Recibe el poder antioxidante del té de canela así como otros beneficios medicinales

View this post on Instagram

🍵INFUSION DE CANELA PARA LA MEDIA MAÑANA 🍵 1️⃣Si te estas preguntando ¿Cómo tomar el té de canela para adelgazar?, pues aquí encontrarás la respuesta a tu inquietud y es que entre sus múltiples propiedades beneficiosas se encuentran sus efectos para perder peso. ****************************************** 2️⃣cuenta con muchas propiedades curativas, que podemos aprovechar para mejorar nuestra calidad de vida. ****************************************** 3️⃣Al momento de hablar de los beneficios y propiedades de la canela, uno de los mayores es la utilización que tiene en pacientes con diabetes tipo 2. ****************************************** 4️⃣El consumo de esta especia, reduce los niveles de glucosa en la sangre si se consume en ayunas y luego de las comidas, por la presencia del compuesto B1 cinnamtannin. ****************************************** 5️⃣Varios estudios demostraron que la canela estimula los receptores de insulina e inhibe una enzima que los activa, con lo que aumenta la capacidad de las células. ♨️ ♨️ Buen provecho, un te en la mañana nos calma la ansiedad y nos sasea, para esperar la hora del almuerzo.🥗🥩🍗🍖 ****************************************** 👂AURICULOTERAPIA ☎️3187171478 #técanela #canelaenrama #canela #frutasyverduras #frutosrojos🍒🍓🍇 #infusionescaseras #infusion #auriculoterapiabogota #Auriculoterapia #comidasaudavel #fitnessmotivation #comidasanaysaludable #fitnessgirl