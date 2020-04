Té para dormir: Aquí 3 opciones naturales para que logres conciliar el sueño

View this post on Instagram

A plantinha de hoje é linda e super poderosa! *VALERIANA* Atua no terceiro chacra que é o umbilical (na região do estômago). De caráter emocional ela ajuda a controlar a anisedade e te proporciona uma noite de sono mto tranquila. 💖Neutraliza os sentimentos negativos. 👀Ajuda a aprender a ver as coisas boas existentes por trás das crises. 👊🏼Ter personalidade pra enfrentar os maus momentos, mantendo-de de bom humor. 😎Elimina o estado de vítima. 💚Faz a pessoa se desligar de qlqr tipo de doença que possa ter sido contraída por carência. Sinta-se abraçada pela mãe natureza 💚 💋🌻 Suh Oliveira #valeriana #fitoenergetica #curaverde #alquimiasdeamor #maenatureza