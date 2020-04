6 síntomas que podrían indicar la deficiencia de vitamina C

La vitamina C es uno de los nutrientes más utilizados para el fortalecimiento del sistema inmune y tiene funciones beneficiosas para la salud del organismo humano.

El consumo constante de esta vitamina es crucial, pues las personas no la producen naturalmente.

El Instituto de Medicina Biológica y Antienvejecimiento Madrid explica en su sitio web que “mientras que la mayoría de los animales tienen la capacidad de producir vitamina C internamente, tres especies no la tienen: los conejillos de indias, los primates y los humanos, quienes deben obtener su vitamina C de sus alimentos”.

De modo que si no la incluimos en nuestra dieta es probable que presentemos una deficiencia.

¿Cómo saber si existe deficiencia de vitamina C?

Según Medilineplus, el portal de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, este nutriente es necesario para el crecimiento y reparación de los tejidos en todas las partes del cuerpo.

Medilineplus especifica que se necesita para:

Formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos

Sanar heridas y formar tejido cicatricial

Reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes

Ayudar a la absorción del hierro

Cuando hay una deficiencia, pueden presentarse diversos síntomas que debemos atender con una buena alimentación y consultando a un especialista.

Signos y síntomas:

Piel áspera y reseca

Dolor de las articulaciones

Gingivitis

Cabello seco y quebradizo

Anemia

Sangrados nasales

Para superar este problema de salud, es necesario llevar una alimentación rica en nutrientes y consultar a un médico.

