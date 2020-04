¡Te encantará! Así se elabora el helado de mango casero

View this post on Instagram

Miren esta delicia'⬆️🤤🙀 💃🏼💃🏼 Actualmente estamos en temporada de mangos en mi país y decidí hacer un rico postre para este fin de semana haciéndole honor a esta rica fruta que es el mango'🤤🙀 Helado de mango en dos versiones'🤤😃🍧 Ingredientes Versión dulce: • 2 tazas mango congelado • ¼ taza leche de coco o tu favorita • Endulzante, al gusto Versión ácida: • 2 tazas mango congelado • ¼ taza agua • Limón, al gusto • Endulzante, al gusto Elaboración 1 Coloca el mango congelado en el procesador de alimentos junto con la leche o agua, el endulzante (yo usé un sobre de stevia en polvo) y limón, si es la versión ácida. 2 Pulsa hasta que quede con textura de nieve. Tal vez vas a tener que mezclar de vez en cuando para que se procese muy bien. 3 Sirve de inmediato o congela dos horas 4 Sirve la versión ácida con chile en polvo y la versión dulce con coco rallado y nuez. Tienen que hacer esta delicia'✅ No se arrepentirán! Y si les gusta el mando igual que a mi👋🏾 díganmelo en los comentarios👍