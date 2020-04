Descubre cuáles son los beneficios de tomar jugo de naranja

View this post on Instagram

¿Es lo mismo jugo de naranja exprimido o una naranja entera?🤔. . 🍹Exprimido: -Para un vaso necesitas 3 naranjas aproximadamente. -Al exprimirlas no tenés la pulpa, solo el jugo, sacando toda la fibra de la fruta. -Al no tener fibra, el jugo se absorbe rápido, no dando saciedad por largo tiempo. -Se debe cosumir en el momento ya que la Vitamina C en muy labil en contacto del aire y la luz y desaparece. 🍊3 unidades aportan: -249 calorías. -54 gr de hidraros de carbono. -0 gr de fibra . 🍊Fruta entera, 1 unidad mediana 200 gr: -83 calorias. -18 gr de hidratos de carbono. -4.8 gr de fibra. -Al consumirla entera (sin su cascara) consumis su fibra lo que ayuda a que la absorción sea más lenta, dando más saciedad. . 🧐 Ahora bien….¿El exprimido está prohibido?. Claro que no, solo tenés que tener encuenta que en un vaso podes tener 3 unidades de fruta y no brinda tanta saciedad por no tener fibra. #nutrición #naranja #habitossaludables #jugodenaranja