Prepara en casa este pastel de zanahoria y recibe los beneficios para tu salud

CARROT CAKE VEGANO . Aquí os dejo la receta de este bizcocho infalible… donde va triunfa 😋 . 🔹 INGREDIENTES (molde 10x20cm) . 🥕 150 g harina de trigo . 🥕 140 g azúcar Moreno integral de caña . 🥕 1 cucharadita sal . 🥕 1 cucharadita Canela molida . 🥕 1 cucharadita bicarbonato . 🥕 1 cucharadita polvo de hornear . 🥕 100 ml agua . 🥕 90 ml aceite girasol . 🥕 1 cucharadita extracto de vainilla (opcional) . 🥕 150 g zanahoria rallada finita . 🥕 60 g nueces troceadas . Para el glaseado: . 🥕 Azúcar glass . 🥕 Zumo de media naranja . 🔹 ELABORACIÓN . 👩‍🍳 En un recipiente mezclamos todos los ingredientes secos: la harina tamizada, el azúcar Moreno, la sal, la canela, el bicarbonato y el polvo de hornear. . 👩‍🍳 Incorporamos los ingredientes líquidos: el agua, el aceite y el extracto de vainilla. Batimos bien. . 👩‍🍳 Añadimos la zanahoria y las nueces e integramos. . 👩‍🍳 Echamos la masa en el molde con papel de horno. Lo llevamos al horno previamente calentado a 180°, durante aproximadamente 35-40 minutos. Estará hecho cuando al pinchar con un palillo salga limpio. Es muy importante que no te pases de horno para que quede bien jugoso. . 👩‍🍳 Lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar sobre una rejilla. Preparamos el glaseado mezclando muy bien los dos ingredientes. Una vez frio cubrimos el pastel con el glaseado, y ¡listo! Yo lo rematé con unas nueces caramelizadas 😋 . Si tienes alguna duda, déjamelo escrito en comentarios. Si te puedo echar una mano, lo haré encantada. . ¡Espero que os guste! Si es así, dale al 💜. Si no me sigues, te invito a hacerlo para no perderte recetas tan deliciosas como esta. Y si te ha gustado y la compartes, te lo agradezco enormemente 🤗 . #carrotcake #tartadezanahoria #pasteldezanahoria #carrotcakevegan #tartazanahoria #pastelzanahoria #tartadezanahoriavegana #pasteldezanahoriavegano #zanahoria #nueces #dulces_aprietos #recetasveganas #veganrecipes #vegano #postresveganos #recetavegana #dulcescaseros #vegandesserts #postrescaseros #pasteleriacasera #reposteriacasera #postresfaciles