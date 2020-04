Descubre cómo se prepara un smoothie para obtener sus beneficios

View this post on Instagram

🍹it is snack time🍹 Smoothie glacé aux fruits,Les smoothies sont des boissons denses et crémeuses, riches en vitamines, protéines et sels minéraux,alors voilà ma recette à moi: 🌸des petits morceaux de fruits (pour moi fraise.poires,pommes) glacés,ils étaient au congélateur . 🌸fromage blanc goût fraise 🌸lait de vache 🌸sucre vanille ou miel Vous mettez tout au blender J'ai mis dessus des graines de chia et bais de goji.