¡Avalado por la ciencia! Estas son algunas de las propiedades curativas del orégano

OREGANO: Origanum vulgare, el orégano, es una especie de la familia Lamiaceae. La mayoría de los tipos de orégano es originaria del Mediterráneo europeo, donde se le ha utilizado como especia. Hoy en día, su uso se ha extendido a lo largo y ancho del mundo, cultivándose y comercializándose entre diferentes países. #oregano #beneficiosoregano #chezmarnie