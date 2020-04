Descubre cómo hacer gárgaras de bicarbonato con limón

View this post on Instagram

🍊BENEFICIOS DEL BICARBONATO Y EL LIMÓN🍊 . . El bicarbonato y el limón, son dos ingredientes de uso común en nuestros hogares. . 🌱Cuando se trata de remedios caseros, son grandes aliados gracias a sus propiedades individuales. . Cuando las juntas tienen un increíble impacto para la salud. . SIGA LEYENDO Y DESCUBRA LOS BENEFICIOS DE ESTA SENCILLA MEZCLA⤵ ⬇ ⬇ . ✔El limón es reconocido por su aporte de vitamina C, ideal para reforzar sus defensas y combatir enfermedades como la gripe, además activa los intestinos cuando se mezcla con agua tibia y se toma en ayunas. . 💉Por otro lado, el bicarbonato es un reconocido antiácido, no solo para el estómago, sino también para la sangre u orina. . ✨También es apreciado por ser un poderoso desodorante, blanqueador de la piel, exfoliante, antiarrugas e incluso aliado para la urticaria y problemas bucales. . ¿CÓMO DEBES USARLO? ✅Exprime el jugo de medio limón en 1 vaso de agua 💧 y agrega 1 cucharadita de bicarbonato ⚪. ✅Mézclalo bien y bébelo en ayunas. . . ⚠Como todo remedio casero, es importante hacerlo con moderación, sin excedernos, pues un exceso de bicarbonato puede provocar efectos adversos y daños a la salud. Asimismo, si está tomando algún medicamento, siembre es recomendable consultarlo antes con su médico. . . . #somosclinilab #bicarbonatoylimon #beneficios #remedioscaseros #hogar #cocina #tips #recomendaciones #salud #bienestar #vitaminaC #limon #bicarbonato #defenzas #antiacido #sangre #desodorante #blanqueador #exfoliante #antiarrugas #saludbucal #remedioscaseros #precaucion #sinexcesos