Acelera el metabolismo y quema calorías con el té verde matcha

¿Qué es el matcha? El matcha es un tipo de té verde hecho de hojas de té jóvenes pulverizadas. Estas plantas se cultivan a la sombra durante sus últimas tres semanas antes de la cosecha. Bajo la sombra, las plantas se llenan de nutrientes y desarrollan un tono verde brillante. Después de la cosecha, las hojas de té se secan y se muelen en un polvo fino. El polvo resultante se bate en agua caliente para crear la bebida espumosa que ha sido central en las culturas japonesa y budista durante miles de años. ¿Qué es el Keto Matcha? Keto matcha es simplemente polvo de matcha mezclado con grasas nutritivas. Estas grasas generalmente y opcionalmente incluyen: •Mantequilla alimentada con pasto •Aceite de coco •Aceite MCT Estas grasas se seleccionan cuidadosamente para energizar, saciar y promover un estado cetogénico. Y como veremos más adelante, el matcha y las grasas saludables son una combinación potente que puede defender tu salud y energizar tu mente como ninguna otra. Beneficios del Keto-Matcha 1.- Impulso del sistema inmunitario. Hasta el 60% del matcha está compuesto por un poderoso antioxidante llamado epigalocatequina-3-galato (EGCG). Estos compuestos combaten la inflamación, reducen el daño de los radicales libres y estimulan nuestro sistema inmunológico mejor que los antioxidantes comunes como las vitaminas C y E. 2.- Prevención de cáncer. EGCG también tiene poderosas propiedades anticancerígenas. Estos compuestos pueden detener la multiplicación de las células cancerosas e incluso matar ciertas células cancerosas. Los estudios han demostrado este efecto con los cánceres de mama, próstata e hígado. 3.- Los antioxidantes especiales en el matcha llamados catequinas pueden afectar positivamente el metabolismo del colesterol y disminuir la presión arterial, dos grandes factores de riesgo para la enfermedad cardíaca. Un estudio informó un 26% menos de riesgo de muerte por ataque cardíaco para los adultos japoneses que bebieron grandes cantidades de té verde (¡más de 5 tazas por día!). 4.- Pérdida de peso. Matcha acelera tu metabolismo y aumenta la quema de grasa, hasta un 17% según lo informado por algunos estudios. Sigue en los comentarios: 👇🏻