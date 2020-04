Conoce por qué es importante que consumas jugo de tomate

View this post on Instagram

Debido a su alto contenido de potasio ayuda a disminuir tu hambre dando sensación de saciedad y bienestar puedes moler los jitomates en la licuadora y agregarle limón y sal o tomar un jugo de tomate comercial preparado a tu gusto esta suelen tener un poco de sodio asi que recuerda que siempre lo natural es lo mejor además debido a que tiene también vitamina C, tomar jugo de tomate te puede ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico, ayudando de esta manera a preparar tu organismo y a reforzar sus defensas, para que pueda combatir diferentes enfermedades. Además ciertos estudios han demostrado que el jugo de tomate 🍅 ayuda significativamente a la artritis. . . #nuricionsari #jugodetomate #potasio #nutricion #salud #bienestar #saciedad #defensas #artritis #enfermedades #salud