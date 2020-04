¡Cuidado! Estos son los 3 signos del zodiaco más celosos

Los celos siempre han sido considerados en la astrología como uno de los aspectos más oscuros, peligrosos y difíciles de confrontar. Por ello, aquí te indicamos cuáles son esos tres signos del zodiaco que se caracterizan por ser muy celosos, posesivos y que no te harán sentir en paz en ningún tipo de relación que sostengas con ellos.

Estos son los 3 signos del zodiaco más celosos

Tauro

Este signo es uno de los más posesivos sobre todo si se trata de una relación amorosa. No confían en nadie, por lo que ganarse su cariño no será tan fácil. No suelen perdonar infidelidades de ningún tipo: ni amorosa, ni de amistad, ni profesional. Así que ve con muca cautela con ellos. Y sobre todo con honestidad.

Escorpio

Una vez que despiertas los celos de los nativos de este signo difícilmente podrás soportarlos. No dejan pasar por alto ningún tipo de traición, porque sobre todo en las relaciones amorosas son muy apasionados y cuando alguien los engaña, no perdonan.

Piscis

El carácter sensible de los piscianos los hace muy vulnerables ante cualquier adversidad. Siempre están a la defensiva y les cuesta depositar su confianza en alguien, por eso, es mejor no engañarlos, pues romperás su corazón y nunca más podrás entrar en él.

