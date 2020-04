Fortalece el sistema inmunológico con las poderosas propiedades del eucalipto

View this post on Instagram

💚 El aroma fresco y alcanforado del eucalipto facilita la respiración al despejar las vías respiratorias. 🤧⁣ ⁣ 💚 Purifica los ambientes y es ideal para ambientes donde hay personas enfermas. 🤒 💊😵⁣ ⁣ 💚 También funciona como un eficiente repelente de insectos. 🦟⁣ ⁣ 🌱 Si tenés algún producto Just con este ingrediente en casa, comunicate conmigo y te cuento cómo utilizarlos.⁣ ⁣ #JustTips⁣ #eucalipto⁣ #quedateencasaconJust⁣ #JustUnidosporelBienestar⁣ #QuedateEnCasa