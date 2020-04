Estos son los signos del zodiaco que dan los mejores besos

View this post on Instagram

⁣TAURO ♉🐂⠀ 21/03 AL 22/04⠀ ⠀ CARACTERÍSTICAS:⠀ 📍POLARIDAD: Negativo⠀ 📍ELEMENTO: Tierra 🏔⠀ 📍MODALIDAD: Fijo⠀ 📍REGENTE: Venus ♀⠀ ⠀ Comienza la temporada tauro, en lo personal se me va a ser difícil ser objetivo ya que es mi signo solar y lunar.⠀ ⠀ Comenzare con algunas características principales de dicho signo. Tauro, el toro o la vaca, la tierra-fija. Signo de la terquedad, la solides, la lentitud, la sensualidad y la belleza de lo mundano. Signo de creadores y de artistas; capaces de materializar, moldear y dar forma.⠀ ⠀ La tierra-fija propia del signo es lo que le da esas características básicas. La tierra fija, describe un escenario donde no hay cambios ni interrupciones, donde uno sabe que puede contar con que todos los días va a ser iguales al siguiente. ⠀ ⠀ La paz de que lo inmóvil nos dará tiempo para crear y estructurar, para tomarnos el tiempo de extendernos en un territorio fértil y cálido.⠀ ⠀ El contraste entre el primer signo Aries y Tauro es altísimo; la energía ariana entra con fuerza en el zodiaco teniendo de color rojo, de velocidad y ansiedad todo el escenario, para luego detenerse en seco en un terreno que nos hace lentos y nos obliga a conectar con todos los estímulos a través de nuestros cincos sentidos.⠀ ⠀ Tauro en el hemisferio norte rige la primavera, donde el clima se estabiliza y se hace constante, donde los cambios se concretan y las flores crecen; el cambio que empezó en Aries, en tauro se hace fijo. No hay volatibilidad en el ambiente. ⠀ ⠀ Lo mismo sucede en el hemisferio sur donde el frio del otoño y las noches cortas ya se hacen realidad y se instalan. Las hojas empiezan a caer, volviéndose todo de color marrón.⠀ ⠀ Podemos ver que en la astrología tradicional tauro rige el cuello, tanto por la relacion que tiene este signo con los gustos y la comida, como así también a un nivel simbólico como el cuello que sostiene la cabeza (Aries), es decir las ideas.⠀ ⠀ ⚠Como Instagram no me permite seguir escribiendo, te invito a que sigas leyendo este post completo en mi blog. El link se ecuentra en la descripcion del perfil.