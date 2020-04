Descubre para qué sirve el té verde y obtén sus beneficios

View this post on Instagram

Siempre que puedo intento tomarme una taza de té verde para ayudar a mi organismo a depurar algunas toxinas.⁣ Esta bebida no sólo es perfecta para tomar una infusión reconfortable y digestiva, si no que cada taza tiene muchísimos beneficios:⁣ ⁣ 🌱 Tiene propiedades anticancerígenas⁣ 🌱 Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares⁣ 🌱 Ayuda a combatir el envejecimiento⁣ 🌱 Estimula el metabolismo y es adelgazante⁣ 🌱 Ayuda a prevenir la artritis⁣ 🌱 Disminuye el colesterol y la glucosa en sangre⁣ ⁣ Como verás es un alimento muy beneficioso, por eso me encanta tomarme mi taza siempre que puedo. El mejor medicamento es una buena alimentación.⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ #teverde #infusiones #beneficiosteverde #nutricion #salud #herbolario⁣