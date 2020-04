Estas son las calorías que contiene la avena y los efectos genera en el organismo

View this post on Instagram

#ricettefit0 🥣 #oatsporridge for breakfast con mango e nocciole ~~~ Il #porridge è una tradizionale preparazione a base di avena, molto utilizzata a colazione dagli inglesi. È considerato l'#healthyfood per eccellenza perché ci permette di immagazzinare una buona quantità di calorie al mattino, ma utilizzando grassi e carboidrati assolutamente puliti. ~~~ Ingredienti: -40 gr di fiocchi di avena (o crusca d'avena) -50 ml di acqua -120 ml latte o bevanda vegetale (io latte di soia) -1 pizzico di sale -1 cucchiaino di miele -80 gr di frutta fresca -20 gr di frutta secca -10 gr di semi ~~~ Preparazione: Se si ha la possibilità, mettere la sera prima l'avena a bagno in 80 gr di acqua e lasciare riposare, a temperatura ambiente, con un panno di cotone sopra. Se si opta per una preparazione istantanea, occorre miscelare acqua e latte e riporli sul fuoco in un pentolino, aggiungere dopo un paio di minuti l'avena e mescolare fino a bollore. Versare il tutto in una tazza da colazione e lasciare riposare per almeno 25 minuti in frigo, mescolando di tanto in tanto. Appena l'avena avrà assorbito i liquidi e raggiunto una consistenza cremosa e densa, aggiungere semi, frutta fresca e frutta secca. Infine, arricchire con un cucchiaio di miele o scaglie di cioccolato fondente (a seconda dei gusti personali). . . . #porridgebowl #porridgelover #porridgepassion #porridgeporn #fitrecipes #fitfood #fitfoodporn #fitbreakfast #healthyeating #cleaneating #cleanfood #alimentazionesana #oatmeal #avena #lowfatrecipes #lowsugar #ricettelight #lightfood #mangiaresano #mango #tropicalfruit #nuts