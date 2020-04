Descubre tres formas de usar bicarbonato de sodio para embellecerte

View this post on Instagram

MASCARILLA DE BICARBONATO Esto puede utilizarse en la piel del cuerpo, la del rostro y el cuero cabelludo. Para beneficiarnos de este exfoliante natural hay que mezclar tres partes de bicarbonato de sodio por una de agua y frotar para eliminar las células muertas. Como resultado obtendremos una piel suave, fresca y más clara. #yomecuidoencasa #mascarillaencasa #bicarbonato #limpialapiel #jueves.