Cinco remedios naturales para el acné

𝐀𝐜𝐞𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞 á𝐫𝐛𝐨𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐞 El aceite de árbol de té, es un aceite esencial que proviene de la cocción al vapor de las hojas del árbol de té australiano. Es un potente antiséptico natural, es decir, es un aceite antimicrobiano que al aplicarse en la piel reduce la posibilidad de infección. Al aplicarse por vía tópica no hay que hacerlo directamente sino diluido, preferiblemente con un aceite base vegetal. También es fungicida, impide el crecimiento y elimina hongos parásitos y mohos, aliviando sus efectos dañinos. Está muy extendido su uso para tratar el acné y los brotes de granitos, la dermatitis y alergias. Usar diariamente champú con árbol de té resulta muy beneficioso en caso de pelo seco, pelo grasiento, picor de cabeza, etc. Para que resulte más efectivo, dejar actuar por lo menos 1 hora.