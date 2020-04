Estos son los beneficios de tomar té de manzanilla por las noches

View this post on Instagram

El principal uso de la camomila o manzanilla 🌼🌼 está relacionado con los diferentes trastornos digestivos, debido a que se trata de una planta protectora y reparadora de la membrana gástrica, pues fomenta la producción de jugos gástricos. Por tanto, está recomendada en casos de indigestión, cuando se tienen náuseas y vómitos, para los gases intestinales, la enfermedad de Crohn, para el colon irritable o para situaciones de pérdida del apetito. . La manzanilla también resulta eficaz a la hora de querer tratar problemas relacionados con las mucosas tales como la sinusitis y problemas respiratorios como la bronquitis o el asma. A su vez se suele utilizar para paliar los dolores de las articulaciones –como por ejemplo el reúma– o para aliviar las menstruaciones dolorosas. . Por su composición, la manzanilla se emplea en caso de enfermedades relacionadas con el hígado y se recomienda ingerirla como protector de este órgano, ya que ayuda a prevenir las posibles enfermedades asociadas a él. . Es un diurético suave que ayuda a prevenir el colesterol en sangre y por tanto la arteriosclerosis. También está recomendada en casos de insomnio, ansiedad o depresión. Pues tiene un gran poder de relajación de los músculos que se traduce en un bienestar que permite conciliar el sueño sin problema. . Otro uso menos conocido de la manzanilla es el relacionado con la inflamación de las encías, la gingivitis y la enfermedad periodontal. En todos ellos, tanto la ingesta como los enjuagues con esta planta aromática alivian los síntomas de dichas patologías . Articulo: www.webconsulta.com Foto: @nutricionysaludyg @nutricionysaludyg . #sersaludable #agroquimicos #agroquimicoscdc #manzanilla #camomile #plantas #te #temedicinal #tedemanzanilla #salud #bellezasaludable #belleza #beneficiosmanzanilla