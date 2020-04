Limpia y desinflama tu organismo con este batido de papaya con avena

View this post on Instagram

{MINI RECIPE🚨MINI RECETA}Yesterday I got a sweet tropical papaya… you know what that means, Papaya & Oats Breakfast Smoothie!🤸🏽‍♀️🤸🏽‍♀️ : 1 lb or 2 cups Papaya, cut into cubes 2/3 cup Favorite milk (I like to use nut) 1/3 cup Oats 1/2 tsp Vanilla 1/4 tsp Cinnamon (or to taste) Honey, to taste >>Soak oats into milk for at least 5 minutes. Blend all ingredients together. Sweetened to taste. Add some ice, blend again. Serve immediately into two glasses. Cheers! . You can also top it off with candied ginger, chia or hemp seeds😉 ••••• ☀️Ayer traje a casa una tropical y dulce papaya… ya sabes lo que significa eso, ¡batido de papaya y avena para el desayuno!🤸🏽‍♂️🤸🏽‍♂️ : 1 lb o 2 tazas Papaya, en cubitos 2/3 taza Leche favorita (me gusta la de nueces) 1/3 taza Hojuelas de avena 1/2 cdta Vainilla 1/4 cdta Canela (o a gusto) Miel, a gusto >>Remoja las hojuelas en la leche al menos 5 minutos. Licúa todos los ingredientes. Endulza a gusto. Mezcla. Agrega un poco de hielo y licúa una vez más. Sirve de inmediato en dos vasos. ¡Qué lo disfrutes! . Puedes agregarle dulce de jengibre o semillas de chia o hemp de topping😉 . . . #wholetogethernow #losrodriguezkitchen #papayaoats #papayaavena #papaya #canela #cinnamon #vanilla #vainilla #nutmilk #champola #batido #smoothie #breakfastsmoothie #goodday #buendia #smoothielicious #miamivibes #tropicalvibes #vibrastropicales #eatingwelleats