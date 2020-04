Esta es la manera correcta de consumir avena para aplanar el vientre

View this post on Instagram

Día 40. Avena Con moderación y en horas adecuadas no te hará subir de peso. Es super nutritiva y saludable, unos de los cereales básicos en la alimentación. Sabias que también puedes usarla en #mascarillanatural #gelparaelcabello sí la avena puede usarse para rizar el cabello, más adelante te diré cómo. #healmeskin #sanatupiel #neversugar #noazucar #cuidodemi #cuarentena #quedateencasa #mequedoencasa #yomequedoencasa #amorami #siempresana #familiasana #familiafeliz #natural #cacero #quarantinelife #vidaencuarentena #quarantine #nosvemospronto #volveremosaestarjuntos #juntospodemos #ejercicioencasa #porquesomosdeaqui #avena