Estos son los usos y beneficios que puedes obtener de la cáscara de ajo

El infaltable en la cocina __💡Acá te dejamos 3 beneficios del ajo. __✅Mejora la circulación de la sangre. __✅Bueno para el hígado. __✅Bueno para resfriados y afecciones pulmonares. #ajo #delicioso #saludable #ventascomunitariasuno #verduleria #fotografia