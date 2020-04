¡Rico y nutritivo! Así se prepara el arroz con leche en casa

View this post on Instagram

Postre de mi infancia y que amo un montón!! 🌱🥛ARROZ CON LECHE🥛🌱 Increíble que sea tan fácil! ⭐En una ollita cociná 200 gr del arroz de tu preferencia (usé integral) con 500 ml de agua; hasta que se absorba toda el agua. ⭐Llegado este punto, sacá la olla del fuego y agregá: 1 cdita de esencia de vainilla + 5 cdas de azúcar o el endulzante que prefieras (cada uno va a tener su cantidad) + 3 escamas de piel de limón* + 500 ml de la leche vegetal de tu preferencia (si utilizas leche de avena como yo, agregá 100 ml de agua además de la leche). OPCIONAL: canela en rama o en polvo… A mí no me gusta así que no le puse. ⭐ Cociná a fuego bajo, cuando comience el hervor, cociná durante 2 minutos más. Al apagar el fuego, retirá las escamas de limón y la ramita de canela si le pusiste. ⭐ Dejá enfriar a temperatura ambiente y guardá en la heladera en un contenedor con tapa. Dura entre 3 y 4 días. ⭐ Serví decorado con: cacao apto, chocolate amargo apto, ralladura de limón, caramelo o canela! 🤩 * #altotip para hacer las escamas de limón!! Con un pelapapas quitá 3 tiritas de piel del limón… tienen que ser finitas para que no tengan "la parte blanca" del limón; sino la preparación quedará amarga. Si te gustó la receta y crees que alguien más la puede disfrutar, arrobalo en los comentarios!! Me ayuda a seguir creciendo y compartiendo recetas! Un abrazo (virtual) muy fuerte! 🤗