Licuado de avena con plátano: Cómo se hace y cuáles son sus beneficios

MIX DE FIBRA y Frutas para desayunar o para una colación de mediamañana o mediatarde. Ahora que se viene el veranito y las vacaciones lo dejamos en la heladera para algo rico, fresco, ue nos alimente y nos llene para no caer en la comida porquería. – 3 manzanas chicas (use yo. Peladas, salvo que sepas que son orgánicas) – 1 banana grandecita – 4 cucharadas de avena – 4 tazas de agua (mis tazas eran chicas como vieron… prueben la textura que más les guste) – para endulzar Dátiles (5 o 6 remojados y lavados), azúcar negra, mascabo, rubia… la que prefieran. Pueden ponerle miel tmbn si quieres o miel de maple Recomendable por agregarle un valor nutricional 1 cucharada de linaza (semillas de lino molido) 1 cucharada de chía hidratada Aclaración: el que llora de fondo es Cami pero estába con su padre! "que no panda el cúnico" 🤣