Mosaico para cocina: Aquí 4 consejos para que puedas decorar este espacio

▪️Antes, durante y después… Parece que se ha cogido una barita mágica y voilà, cocina nueva ❤️ . . . Una gran idea si tu cocina es como la mía, con una de esas cenefas típicas de las cocinas antiguas, (y no quieres gastarte todo el presupuesto en cambiar todo el alicatado) es elegir un frontal con una baldosa que pueda acoplarse en el espacio que deja la cenefa. Le darás un gran cambio a mucho menos precio 😉 . . Y sí, esa debajo de la bolsa de obra soy yo, después de haber pasado horas y horas desmontando todos esos muebles viejos de la cocina 🤦🏼‍♀️ . . ¿Qué te parece este cambio? ¿Has hecho algún cambio en tu cocina a lo largo de los años?